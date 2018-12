Pensioen voor Jos Verlooys Domino

Op facebook maakte de Belgische ruiter Jos Verlooy bekend dat zijn Grand Prix-paard Domino van zijn pensioen mag gaan genieten. De Thunder van de Zuuthoeve-zoon was zeven toen de toen veertienjarige Verlooy hem onder het zadel kreeg en het duo heeft samen een succesvolle carrière achter de rug.

“Met jouw eindeloze talent gaf je me het vertrouwen en de ambitie om aan de top te komen. Ik kan je nooit genoeg bedanken voor alles wat je me geleerd hebt, in de sport en als ruiter”, schrijft de ruiter op Facebook.

‘Groeiden samen op’

“Onze reis begon toen ik nog maar veertien was en jij zeven. We groeiden samen op, wonnen het Belgisch kampioenschap in 2012, maakten deel uit van het team op het EK in Herning in 2013, de WEG in Caen in 2014 en het EK in Aken in 2015. We werden vijfde in de WK-finale in Las Vegas, wonnen de Grand Prix Masters in Los Angeles, de Nations Cup in Aken en in St. Gallen en nog veel meer. Je gaf me altijd alles.”

Verkocht

In 2015 werd Domino verkocht aan Audrey Coultier en het nieuwe duo werd datzelfde jaar tweede in de Grand Prix van Las Vegas. In 2016 kwam Coultier niet tot topklasseringen met Domino en in 2017 kwam de ruin weer terug bij Verlooy onder het zadel. Onder Verlooy eindigde Domino opnieuw een aantal keer in de top tien dat jaar. Het laatste internationale optreden van Verlooy en Domino is alweer even terug. Het duo kwam september 2017 voor het laatst in de internationale springring in actie.

Bron: Horses.nl/FB