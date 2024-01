Pessoa wint Grand Prix van Wellington met gelegenheidspaard Gonzalo

Het Winter Equestrian Festival in Wellington is inmiddels twee weken onderweg. Rodrigo Pessoa won gisteren de hoofdrubriek, de met 50.000 dollar gedoteerde Palm Beach Equine Clinic Grand Prix. Dat deed hij met de dertienjarige KWPN'er Gonzalo (Viceroy T x Londontimes), die hij voor korte periode uitbrengt voor zijn student Rachel Penner.

Gonzalo sprong met Trevor Breen op internationaal 1,60m-niveau en werd vorig jaar verkocht aan Penner. “Helaas is Rachel geblesseerd geraakt, dus houd ik haar paarden aan de gang totdat ze zelf weer kan rijden”, legt Pessoa uit. “We hebben Gonzalo sinds vorig jaar en ik ben tot dusver heel blij met hem, zeker vanavond. Hij is nu dertien en heeft een bult aan ervaring, dus het was geen verrassing wat hij kon doen. We wilden hem vanavond laten springen om voor komend seizoen wat deuren voor Rachel te openen.”

Kenny voor Busca

Van de elf combinaties tellende barrage hielden er vier de teller nogmaals op nul. Pessoa klokte met 38,421 de snelste tijd. Darragh Kenny kwam met Eddy Blue (v. Eldorado van de Zeshoek) het dichtst in de buurt met 38,574. Gonzalo Busca zette met Cristiano Obolensky (v. Cornet Obolensky) de derde tijd (39,386) neer.

Bron: Persbericht