Peter van der Waaij nieuwe Chef d’equipe Springen van Zwitserland

Peter van der Waaij, de Team Assistent van de bondscoach springen Jos Lansink, neemt per 1 januari 2024 de functie van bondscoach springen over van Michel Sorg in Zwitserland.

De 29-jarige Van der Waaij heeft de afgelopen twee jaar ruime internationale ervaring opgedaan als Team Assistent van de bondscoach, voormalig Olympisch en wereldkampioen Jos Lansink. Samen vierden zij grote successen zoals de overwinning in de Nations Cup van Rotterdam dit jaar of de zilveren medaille op de Wereldkampioenschappen in Herning (DEN) in 2022.

KNHS Topsport directeur Iris Boelhouwer over de nieuwe aanstelling van Van der Waaij: “wij vinden het heel jammer dat Peter ons gaat verlaten, maar wij snappen dat hij deze geweldige kans in Zwitserland met beide handen aangrijpt.”

Bron: KNHS/Horses.nl