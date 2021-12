Peter Weinberg blijft tot Parijs 2024 bondscoach van Belgische springruiters

Peter Weinberg blijft tot aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs actief als bondscoach van de Belgische springruiters. De vorige overeenkomst tussen Weinberg en de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie liep af na de Spelen van Tokio. Het Belgische team was onder leiding van Weinberg succesvol. Op de Olympische Spelen in Tokio en op het EK in Riesenbeck wonnen ze de bronzen medaille.

“Ik ben natuurlijk uiterst tevreden dat ik verder kan werken met dit team. Ik ben al volop bezig met de planning voor de komende wedstrijden en het komend jaar. Ondanks de annulering van enkele wedstrijden, waaronder jammer genoeg ook Jumping Mechelen, staat er de komende tijd nog heel wat op het programma.”

St. Gallen

”In de eerste plaats gaat de aandacht dus naar de volgende wereldbekerwedstrijden, inclusief de finale uiteraard. Daarnaast zijn er komend jaar ook de CSIO-wedstrijden, die een groot deel van mijn tijd in beslag zullen nemen. Op welke landenwedstrijden we punten zullen kunnen sprokkelen, moet nog geloot worden. We weten al wel dat we zeker aan de start verschijnen in St. Gallen. We zijn er natuurlijk ook bij op de CSIO’s in La Baule, Rome, Aken en Calgary. Al deze wedstrijden, en de ‘normale’ CSI5* wedstrijden zullen uiteindelijk bepalen hoe de selectie voor het WK in Herning er uit zal zien.”

Geheim ingrediënt

Het Belgische team beschikt ook over een geheim ingrediënt waardoor ze zo succesvol zijn. ”Naast het feit dat we over zeer goede paarden en ruiters beschikken, hebben we ook de gave om ‘cool’ te blijven tot de laatste dag. Dit speelt absoluut in ons voordeel bij kampioenschappen of bij landenprijzen. Maar ons geheim ingrediënt, en hier geloof ik heel erg in, is dat wij gewoon een hele fijne groepssfeer hebben! We rijden niet voor onszelf, of zelfs tegen elkaar, maar we gaan voluit voor het team! Je bereikt immers zoveel meer als je samen voor iets vecht!”

Bron: Horses.nl/Equibel