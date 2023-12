Petronella Andersson de snelste van 18 barragekandidaten in 1.55m op Jumping Mechelen

Maar liefst 18 combinaties streden gisteravond in de volle Nekkerhal om de Sport Vlaanderen Prijs, een spannende afsluiting van de vrijdag op Jumping Mechelen. De hoofdprijs had een Belgisch tintje, want Petronella Andersson legde namens de Stephex Stables beslag op de hoofdprijs, een bedrag van 17.750 euro.

Met de Zangersheide-geregistreerde Cassina (v. Casado van ’t Gelutt) was de Zweedse stalamazone van Stephan Conter in de barrage van het 1.55m-parcours met een tijd van 37,12 seconden net iets sneller dan Thibeau Spits. De jonge Belg kwam met de dekhengst Foncetti van de Heffinck (v. For Pleasure) net iets tekort met 37,87 seconden.

Heartbreaker-zoon

De derde plaats was voor de Brit Matthew Sampson, die de Heartbreaker-zoon Daniel voor eigenaar James Davenport in de barrage naar 38,44 seconden stuurde.

Steeds sneller

Zeven combinaties bleven in de barrage opnieuw zonder fouten, dus ging het gisteravond in de sfeervolle Nekkerhal steeds een beetje sneller. Pius Schwizer eindigde met de negenjarige merrie Cyra Z (v. Casimo) als vierde met een foutloze barrage in 39,17 seconden. Het gloednieuwe Paard van het Jaar Ermitage Kalone bewees onder Gilles Thomas nog maar weer eens dat hij bijna altijd van de balken af kan blijven en scoorde in 39,81 seconden zijn tweede nulrit van de avond.

Vrieling

Na de verkoop van zijn toppaarden Long John Silver en Fiumicino van de Kalevallei bouwt Jur Vrieling zijn jonge paarden weer rustig op. Met de negenjarige KWPN’er Jourdain VDL (v. Zapatero VDL) eindigde Vrieling als 14-de. Hij kreeg in de eerste omloop 4 strafpunten en finishte in 40,01 seconden. Met dit resultaat viel hij buiten het prijzengeld.

Bron: Horses.nl