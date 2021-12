Petronella Andersson en Jens Fredricson toegevoegd aan Zweeds A-kader

De Zweedse hippische federatie heeft de springkaders voor 2022 gepresenteerd. Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en Peder Fredricson behaalden goud op de Olympische Spelen in Tokio en zijn komend jaar opnieuw in het A-kader opgenomen. Aan het A-kader worden met Petronella Andersson en Jens Fredricson ook nieuwe namen toegevoegd.

Stephanie Holmén maakt met Flip’s Little Sparrow (v. Cardento) geen deel meer uit van het A-kader. Ook Fredrik Jönsson met Cold Play (v. Contendro I) en Evelina Tovek met Dalila de la Pomme (v. Taran de la Pomme) en Winnetou de La Hamente Z (v. Winningmood) zijn uit het kader verdwenen.

Brede selectie

”Voor volgend jaar hebben we een bredere selectie dan ooit, aldus bondscoach Henrik Ankarcrona. Er zijn veel ruiters en amazones die in de loop van het jaar ongelooflijke stappen voorwaarts hebben gezet. Het is leuk om combinaties toe te voegen die goede resultaten hebben geboekt en hebben bijgedragen aan het teamsucces gedurende het jaar 2021”, aldus Ankarcrona.

‘Meest succesvolle jaar ooit’

Henrik Ankarcrona is zeer tevreden over het verloop van dit jaar. ”Voor ons gaat dit jaar de geschiedenis in als misschien wel het meest succesvolle jaar ooit. We zijn er, ondanks zware omstandigheden zoals corona en EHV-1, in geslaagd om aan de top te staan en de breedte van de springsport in Zweden te versterken.”

Goed presteren op WK 2022

”Ons doel voor 2022 is om goed te presteren op het WK. Dit willen we natuurlijk omdat het een groot kampioenschap is. Maar we willen ook een ticket veilig stellen voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Na dit grote kampioenschap is de Nations Cup voor ons de belangrijkste competitie. Het is een goede manier om de ploeg te verbreden en het is erg belangrijk dat we presteren om onze plaats te behouden in de eerste divisie.”

