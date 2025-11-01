Petronella Andersson enige foutloze in Equita Masters van Lyon

Petra Trommelen
Petronella Andersson met Odina van Klapscheut Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Petronella Andersson moest als eerste van de zeven foutloze combinaties uit de eerste omloop van start in de tweede ronde en wist met Odina van Klapscheut (v. Zazu) haar prestatie te evenaren. Dat leverde haar uiteindelijk de winst op in de Equita Master van Lyon. De tweede plaats ging naar Julien Epaillard, die de allersnelste tijd noteerde met Donatello d’Auge (v. Jarnac), maar dat moest bekopen met een fout. Het podium werd gecompleteerd door Gregory Wathelet.

