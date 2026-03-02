Philipp Schulze Topphoff naar Beerbaum Stables

In de zomer van vorig jaar besloot olympisch kampioen Christian Kukuk na dertien jaar bij Stal Beerbaum zijn droom om op eigen benen te staan waar te maken. Hij verliet de stal in Riesenbeck aan het einde van het jaar om zijn eigen onderneming te starten. Nu heeft Beerbaum Stables een nieuwe ruiter gevonden in Philipp Schulze Topphoff. Vanaf half april zal hij het grijze teamjasje dragen, zo maakte de stal bekend in een persbericht.
in maanden. winst In maakte individueel paardenfamilie werd een League, en 2024 Team Riders. in kampioen Riesenbeck twee Global ruiter binnen meer Riesenbeck met de Cannes won Europees Mexico de Champions Young onder In indruk. hij klassement en hij uit 2023 hij Grand 2023 in International 27-jarige van 2023. jonge 2019 Ook bij groeide al in de etappezeges tweemaal reed Münsterland algemeen op in het en en het Havixbeck leeftijd voor Prix op in in De
werkt is Philipp echte een en succesvolle Die professioneel is en Hij maakt sterke sportief combinatie kennen ons hebben vastberaden, Topphoff voor Beerbaum waardevolle teamspeler. ruiter versterking blijft nuchter. Volgens leren voor zeer Schulze aanwinst team: team.” het Ludger “We hem als een een én persoonlijk altijd
Persbericht Bron:
