Philipp Schulze Topphoff naar Beerbaum Stables

Petra Trommelen
Philipp Schulze Topphoff met Carla NRW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In de zomer van vorig jaar besloot olympisch kampioen Christian Kukuk na dertien jaar bij Stal Beerbaum zijn droom om op eigen benen te staan waar te maken. Hij verliet de stal in Riesenbeck aan het einde van het jaar om zijn eigen onderneming te starten. Nu heeft Beerbaum Stables een nieuwe ruiter gevonden in Philipp Schulze Topphoff. Vanaf half april zal hij het grijze teamjasje dragen, zo maakte de stal bekend in een persbericht.

