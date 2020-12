Philipp Weishaupt Duits kampioen springen met Asathir

Na drie voorrondes en een zware finale is de Duits kampioen bij de springruiters 2020 bekend. Philipp Weishaupt liet in de finale alle balken liggen en ging er op de 13-jarige merrie Asathir (v. Diamant de Semilly) met de titel vandoor. Maurice Tebbel werd reservekampioen met de Westfaals goedgekeurde hengst Don Diarado (v. Diarado).

De laatste dag van het kampioenschap voor de heren was een uitputtingsslag. Na ronde één op vrijdag stond Felix Hassmann bovenaan, maar de titelverdediger liep averij op in ronde twee, een zware internationale 3* proef direct op tijd. De finale begon met Philip Weisshaupt als koploper, wat betekende dat hij als laatste mocht rijden. Maurice Tebbel stond tweede, de Europees kampioen bij de young riders Philipp Schulze Topphoff was derde.

Finale

Twaalf combinaties streden in de finale om het kampioenschap. Mario Stevens, die met Landano OLD (v. Lord Pezi) met 4,5 strafpunten aan de finale begon, maakte een goede start. Ook in de tweede ronde liet Stevens al het hout liggen. De concurrenten met minder strafpunten die na hem kwamen, strandden veelal in de loodzware laatste lijn van ronde twee, die uit een oxercombinatie met daarna een huizenhoge wateroverbouwde steilsprong bestond.

Spannend

Eén na laatste starter Maurice Tebbel hield wel alle balken hoog, al werd het wel spannend in die laatste combinatie. Met slechts 1,75 strafpunten ging Tebbel voorbij Stevens. Toen was het nog aan laatste starter Philipp Weishaupt om het hoofd koel te houden. Hij stond nog steeds op nul strafpunten. Met een uiterste krachtsinspanning hield ook Asathir het droog in de laatste krachtmeting. De vuist ging de lucht in en Weishaupts werkgever en tevens de gastheer in Riesenbeck – Ludger Beerbaum – vierde een klein feestje langs de kant.

Uitslag Duits kampioenschap heren

Philipp Weishaupt Maurice Tebbel Mario Stevens

Uitslag finaleproef

Uitslag Duits Kampioenschap

Bron: Horses.nl