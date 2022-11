Philipp Weishaupt is de Stuttgart German Master 2022, Harrie Smolders derde

Met een fantastische barragerit claimde Philipp Weishaupt met Krokant (v.Kannan) vanavond de overwinning in de hoofdrubriek van vandaag in Stuttgart op het CSI5* concours. Sofie Hinners leek op de winst af te stevenen met FBW Graphik (v.Graf Rhapsody) toen ze de tijd van Harrie Smolders met Uricas v.d.Kattevennen (v.Uriko) met 0.25 seconden aanscherpte maar daar stak haar landgenoot dus als laatste starter in de barrage een stokje voor.

Voor de beste twaalf deelnemers uit de 1.50m rubriek gisteren en de 1.55m rubriek vandaag stond vanavond het hoofdgerecht van de dag op het menu, De Stuttgart German Masters met een prijzenpot van 100.000 euro waarvan 33.000 euro bestemd was voor de winnaar. Harrie Smolders wist zich te plaatsen voor deze finale waar gestart werd op volgorde van plaatsing wat betekende dat Smolders, die zich als twaalfde plaatste, als eerste van start ging in dit parcours van twaalf hindernissen en 15 sprongen met een maximale hoogte van 1.55m. In de barrage was het aantal hindernissen teruggebracht tot zeven waarbij de driesprong uit de eerste ronde een dubbelsprong werd en de dubbelsprong een enkelvoudige hindernis. Een ding was zeker voor alle deelnemers, deze rubriek zouden ze niet voor niets de paarden zadelen want iedereen kreeg prijs en zelfs voor de nummers tien tot en met twaalf lag er nog 2500 euro klaar.

Basisparcours

Dat Harrie Smolders als eerste van start moest maakte voor de routinier geen enkel verschil want met een soevereine foutloze ronde plaatste hij zich direct als eerste voor de barrage.

Henrik von Eckermann met Iliana (v.Cardento 933) en Richard Vogel met Looping Luna (v.Lord Fauntleroy) kregen beiden acht strafunten aan de rijbroek en eindigden als elfde en twaalfde.

Martin Fuchs met Rahmannshof Upgrade (v.Ultimo), Lorenzo de Luca met Scuderia 1918 Highlight W (v.Berlin) en Gilles Thomas met Luna van het Dennehof (v.Prince van de Wolfsakker) kregen allen een fout net als Patrick Stühlmeyer met Drako de Maugre (v.Kannan) en Marcus Ehning met A la Carte NRW (v.Abke). De laatste was de snelste van de vierfouters en werd zevende.De resterende vijf combinatie’s wisten nul te blijven en zich te scharen bij Smolders voor de allesbeslissende barrage.

Barrage

Smolders opende direct met een scherpe barragerit waarin hij geen meter teveel reed en de tijd van 36.68 seconden die hij op het bord zette zou van de rest van de deelnemers het uiterste vragen om te verbeteren.

Marc Dilasser Probeerde het met E2k Abricot Ennemmelle (v.Quaprice Bois Margot) wel maar kreeg een fout en ook Hans-Dieter Dreher met Cous Cous 3 (v.Cachas) lukte het niet om alle palen in de lepels te laten en finishte met vier strafpunten in 36.98 seconden.

Sofie Hinners reed een briljante barrage met FBW Graphik (v.Graf Rhapsody) en wist de tijd van Smolders met 0.25 seconden te verbeteren en de leiding in de wedstrijd over te nemen met een tijd van 36.80 seconden. Wilm Vermeir en Joyride S (v.Toulon) deden een serieuze aanval op de leiding van het klassement maar kwam uiteindelijk niet verder dan 36.80 seconden en de vierde plaats.

Philipp Weishaupt

De barrage die de Duitser Philipp Weishaupt reed met de pas 9-jarige Krokant was van grote lasse. Ruim anderhalve seconde minder dan Sofie Hinners deed hij erover en pakte de titel Master of Stuttgart en de 33.000 euro.

Smolders verdiende met zijn derde plek 20.000 euro.

Uitslag