Philipp Weishaupt vliegensvlug in Grote Prijs van Coruña, Smolders tiende

La Coruña - Met een fantastisch barragerit in 34.19 seconden was het de Duitser Philipp Weishaupt met Coby (v.Contagio) die de volle winst pakte in deze 1.55m Longines Rankingproef. De tweede plaats werd bezet door Harry Charles met Billabong du Roumois (v.Mylord Carthago) die 35.58 seconden op het bord zette en als derde kwam Jack Ryan met Guppie VDL (v.Arezzo VDL) over de streep in 38.50 seconden.

Een kleine 70.000 euro lag er te wachten op de winnaar van deze 1.55m hoge Longines Grote Prijs van Coruña. Van de 41 deelnemers keerden er negen terug in de barrage. De aankleding in de hal van Casas Novas stond al geheel in het teken van kerstmis met alle lichtjes en kaarsjes overal. Een zeer fraai gezicht en het geeft direct een sfeer van gezelligheid zoals we die ook kennen van het X-Mas wereldbekerconcours in Londen over twee weken.

Nederlanders

Voor de drie Nederlandse deelnemers was er weinig geluk in deze rubriek en het lukte geen van hen om de barrage te bereiken. Jur Vrieling zette na twee fouten met Comme-Laude W (v.Comme Il Fault) de cap af, Maikel van der Vleuten reed Dywis HH (v.Toulon) met acht strafpunten naar huis en Harrie Smolders en Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) sprongen weliswaar geen paal uit de lepels maar kregen wel een jammerlijke fout voor tijdsoverschrijding en werden daarmee tiende. Hetgeen zonde was want de 10-jarige hengst sprong geweldig en had in de barrage hoge ogen kunnen gooien.

Barrage

Jack Whitaker beet de spits af maar kon met zijn vier strafpunten geen druk zetten op degenen die na hem kwamen en ook Martin Fuchs had met The Sinner (v.Sanvaro) grote plannen maar toen hij een fout kreeg op de uitsprong van de dubbelsprong en op de volgende hindernis nog een hield de Zwitser het voor gezien en verliet vroegtijdig de ring.

De Zweedse Petronella Andersson was de eerste die de score op nul hield en reed onder het toeziend oog van haar stalgenoot Daniel Deusser met Claptonn Mouche (v.Conrad) 39.67 seconden waarmee ze de leiding in handen nam.

De volgende die het mocht proberen was de winnaar van de hoofdrubriek van gisteren. Harry Charles en het voormalig toppaard van Julien Epaillaard, Billabong du Roumois (v.Mylord Carthago). In een razend tempo werkte het paar de barrage af en lieten alle balken waar ze hoorden in 35.58 seconden. Dit zou een harde kluif worden om nog te verbeteren voor de rest. Jack Whitaker en Olivier Philippaaerts lukte het in ieder geval niet om de jonge Engelsman van de troon te stoten met hun respectievelijke score van een en twee fouten.

De jonge Ier Jack Ryan had gezien dat Harry Charles héél snel was geweest en er nog maar weinig foutlozen waren wat hem deed belsuiten het zekere voor het onzekere te nemen. Met Guppie VDL (v.Arezzo VDL) reed hij een bekeken rondje in 38.50 seconden en bezette daarmee de tweede plaats in het tussenklassement. De volgende notoire hardrijder was Philipp Weishaupt en het moet gezegd hij reed een barrage zo scherp en snel met Coby (v.Contagio) dat er geen twijfel over mogelijk was dat hij de winnaar zou gaan worden van deze rubriek. 34.19 seconden was de tijd die hij liet noteren en dat was niet zomaar vlug maar vliegensvlug.

Na hem kwamen nog Pieter Devos en Marie Valdar Longem maar geen van beiden wist foutloos te blijven waarmee de einduitslag bekend was.





