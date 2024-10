Philippaerts gaat net voorbij Tom Schellekens in 1,45m rankingproef Bonheiden

Tom Schellekens zette vanavond een fantastisch prestatie neer met de Diarado-dochter Fiarabo. In de 1,45m rankingproef in Bonheiden sprong hij in de tweede ronde foutloos in 43,86 seconden en bleef daarmee geruime tijd aan de leiding gaan. Pas de laatste starter, Olivier Philippaerts, wist daar verandering in te brengen door met Kwik Tweet (v. For Pleasure) foutloos te finishen in 41,44 seconden.