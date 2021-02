Philippaerts houdt Brash op afstand in Doha

Olivier Philippaerts was zojuist met zijn toppaard H&M Legend of Love (v. Landzauber) de beste in de CSI5*-rubriek over 1.50/1.55m in Doha. De Belgische springruiter reed een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 33,71 seconden. Hij verwees Scott Brash naar de tweede plaats.

Brash probeerde de tijd van Philippaerts te verbrijzelen, maar het lukte hem net niet. In het zadel van de twaalfjarige hengst Hello Vincent (v. Consul Dl Vie Z) bleef hij foutloos, maar was 0,24 seconden langzamer.

Weishaupt derde

Philipp Weishaupt maakte de top drie compleet met de Hannoveraner Coby (v. Contagio). De combinatie raakte het hout niet aan in het parcours direct op tijd en zette de klok stil in 61,07 seconden.

Vrieling tiende

Jur Vrieling bemachtigde de tiende plaats en was de beste Nederlander. In het zadel van de tienjarige Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) zette hij een foutloze ronde neer in 62,83 seconden.

Bron: Horses.nl