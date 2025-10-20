Nicola Philippaerts toont toekomstig toptalent met overwinning in Grote Prijs Tryon

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nicola Philippaerts toont toekomstig toptalent met overwinning in Grote Prijs Tryon featured image
Nicola Philippaerts, hier met Katanga v/h Dingeshof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Nicola Philippaerts toonde zaterdagavond opnieuw zijn klasse en liet een toekomstige ster zien in de negenjarige Gadget Mouche (v. Andiamo Semilly). Het duo schreef de met 340.000 dollar gedoteerde vijfsterren Grand Prix van Tryon op naam.

