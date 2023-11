Philippaerts troeft Bost en Von Eckermann af in hoofdnummer Madrid

Nicola Philippaerts heeft in Madrid het hoofdnummer van de dag gewonnen. Met Derby de Riverland (v. Kannan) troefde hij in de twaalf combinaties tellende winninground Roger Yves Bost en Henrik von Eckermann af en verzekerde zich daarmee van de hoofdprijs van 33.000 euro.

Roger Yves Bost was met Ballerine du Vilpion (v. Baloubet du Rouet) de eerste nuller die onder de 36 seconden dook. Met 35,72 op de teller nam hij, met nog vier combinaties te gaan, de leiding van Max Kühner en EIC Julius Caesar (v. Couleur Rubin) over. Als voor na laatste starter zette Nicola Philippaerts alles op alles om de tijd van Bost aan te scherpen. Daar slaagde hij met 35,48 in. Daarna betradt Von Eckermann de baan. De Zweed liet eveneens niets aan het toeval over, maar kwam met Dzara Dorchival (v. Classic Bois Margot) in 35,78 seconden aan de finish en moest daarmee genoegen nemen met de derde plaats.

Bron: Horses.nl