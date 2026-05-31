Piergiorgio Bucci trakteert thuispubliek op zege in Rolex Grand Prix Rome

Petra Trommelen
Piergiorgio Bucci met Pallieter vd N.Ranch.
Door Petra Trommelen

Met de door Loewie Joppen opgeleide Zangersheide-goedgekeurde hengst Pallieter vd N.Ranch (v. Cornet Obolensky) wist Piergiorgio Bucci als enige beide omlopen van de Rolex Grand Prix foutloos af te leggen. Daarmee was de overwinning een feit voor de Italiaan, die onder luid gejuich van het thuispubliek zijn naam toevoegde aan de erelijst van de Rolex Grand Prix van Rome tijdens de honderdste editie van het vijfsterrenconcours. Jörne Sprehe legde met Toys (v. Toulon) beslag op de tweede plaats. Richard Vogel completeerde het podium met Cloudio (v. Casall) op de derde plaats.

