Piet Raijmakers Jr allersnelst in 1,45 Indoor Friesland: ‘Ik had best een strak rondje’

Op de eerste internationale springdag van Indoor Friesland leverde het 1,45 m. een Nederlandse top drie op. De overwinning ging naar Piet Raijmakers Jr met de hengst For Freedom EKT (v. For Fashion). In deze rubriek direct op tijd klokte het duo de snelle tijd van 56,24 seconden.

Ellen Liem Door

De tweede plaats ging naar Logan Fiechter met Mien-Viola (v. Cohinoor VDL). Zij kwamen over de finish in 57,75 seconden. De derde plaats was voor de lokale favoriet Marriët Smit-Hoekstra met Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve). Zij klokten 58,13 seconden.

Strak rondje

Piet Raijmakers: Ik moest al vroeg in de rubriek rijden en ik wist eerlijk gezegd niet of mijn tijd genoeg zou zijn voor de overwinning al had ik best een strak rondje. Er kwamen nog wel een paar snelheidsduivels na mij waaronder Marriët Smit”-Hoekstra. Wat ik op bijvoorbeeld Indoor Brabant ben, is zij hier, ze wordt door het publiek gedragen”, vertelt Piet Raijmakers Jr lachend. “Die derde plaats gun ik haar echter van harte, ze had van mij zelfs tweede mogen zijn.”

Warming up rondje

“Ik ben hier eigenlijk voor de Derby, het Friese Elfsteden Springen. Vandaag was bedoeld als een warming up rondje, maar dat pakte heel goed uit en geeft goede hoop voor morgen. Of dit extra druk geeft? Zeker niet. Hij sprong super en voelt zich hier thuis. Natuurlijk moet het allemaal nog maar lukken, maar ik ga er zeker voor.”

Echt concourspaard

“For Freedom is een heel leuk dier, echt een concourspaard. Thuis kan mijn zoontje erop, die kan er zelfs mee springen, maar op concours voelt hij zich in zijn element en gaat hij ervoor. Van het begin tot het einde liep onze rit vandaag, op het einde kon ik zelfs nog een beetje gas geven.”

Ouderwets leuk

“Over Indoor Friesland, ik ben natuurlijk niet de jongste meer en ik was er zowel bij de laatste editie van het oude Indoor Friesland als de eerste van het Indoor Friesland 2.0 bij. Het is echt een leuk concours, een ouderwets leuk concours zou ik willen zeggen. Er komt enthousiast publiek en er wordt ook aan de show gedacht.”

Uitslag

Bron: Persbericht Indoor Friesland