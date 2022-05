Piet Raijmakers Jr. de beste in 1.40 op tijd

Aan de Karpendonske plas in Eindhoven werd voor de Derby van vanmiddag een klassiek op tijd tegen de klok verreden. Piet Raijmakers Jr was met Van Schijndel's Olaya Z (v.Ogano Sitte) de rapste en pakte de winst en 1250 euro. William Funnel werd met Equine America Billy Marmite (v.Billy Mexico) tweede in 61.80 seconden. De derde plaats was voor Jack Ansems met J'Espere (v.Comme Il Fault) in 61.98 seconden.