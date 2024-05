Piet Raijmakers Jr en Sanne Thijssen scoren in CSI3* 1,40m Eindhoven

Op CSI Eindhoven werd de tweede dag afgetrapt met een driesterren 1,40m rubriek direct op tijd. Onder een stralende ochtendzon kwamen 78 combinaties de graspiste binnengereden. Lange tijd was het Piet Raijmakers Jr die fier aan de leiding ging maar het venijn zat in de staart want op het laatste moment nam Francois Xavier Boudant de leiding over. Sanne Thijssen deed ook goede zaken en werd derde.