Piet Raijmakers Jr. met Olaya Z naar winst in 1.40m Bonheiden

Piet Raijmakers Jr. schreef vanmiddag het 1.40m over twee fasen met de 13-jarige bij Zangersheide geregistreerde Olaya Z (v. Ogano Sitte) op zijn naam in Bonheiden. Raijmakers Jr. stuurde de merrie foutloos rond en passeerde de eindstreep in 29,15 seconden. Dit resultaat was ruim voldoende voor de overwinning. Hiermee zet het paar hun goede prestaties begin augustus in Valkenswaard voort. Ze wonnen daar twee 1.30m-proeven. Eind juli waren ze daar ook al derde in de barrage over 1.40m.

Jan Vermeiren kon de Nederlander niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de negenjarige BWP’er Qmusic-K Van ‘T Kattenheye (v. Le Blue Diamond v’t Ruytershof). Het paar kwam 1,35 seconden tekort voor de winst.

Diaz Ortega derde

Santiago Diaz Ortega bemachtigde de derde plaats met de tienjarige Chasspleen Flamingo Z (v. Cardento). De Colombiaan hield ook de lei schoon en had 30,79 seconden nodig om te finishen.

