Piet Raijmakers Jr met Olaya Z naar zege in 1.40m Eindhoven

Piet Raijmakers Jr schreef vanmorgen met de twaalfjarige Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) de openingsrubriek op CSI Eindhoven op zijn naam. In het 1.40m over twee fasen zette hij een foutloze ronde neer in de winnende tijd van 28,66 seconden. Eind februari was de combinatie ook al succesvol in Gent. Daar wonnen ze de barrage van het 1.45m.