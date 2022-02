Piet Raijmakers jr. naar derde plaats in 1.40m Opglabbeek

Piet Raijmakers jr. liet zojuist van zich horen in het 1.40m-parcours in Opglabbeek. Met de tienjarige Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) zette hij een foutloze ronde neer en noteerde een tijd van 55,16 seconden. Hiermee nam hij de derde prijs mee naar huis. Eind januari was de combinatie in Kronenberg ook al goed op dreef door derde te worden in de CSI1*-Grand Prix.

Rossen Raitchev was iedereen te snel af en trok de overwinning naar zich toe. In het parcours direct op tijd rekende hij op de elfjarige Cyriac 2 (v. Cassico). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette de winnende tijd van 53,55 seconden op het scorebord.

Schmidt tweede

Jerome Schmidt kon de Bulgaar niet bijbenen en eindigde op de tweede plaats. Met de twaalfjarige SBS’er Etoille (v. Corlensky G) kwam de Belg 0,5 seconden tekort voor de zege.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl