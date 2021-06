Piet Raijmakers jr. nipt tweede bij zevenjarigen

Piet Raijmakers jr. eindigde vanmiddag nipt op de tweede plaats bij de zevenjarigen in Bonheiden. Hij rekende in het tweefasen-parcours op de KWPN'er Jadzia (v. Rascin). De combinatie bleef van het hout af en kwam over de eindstreep in 30,42 seconden.

Rodrigo Bass deed er alles aan om de tijd van de Nederlandse springruiter te verbrijzelen en dat lukte. Met de SBS’er In and Out DB (v. Elvis ter Putte) snoepte hij nog 0,04 seconden af van de tijd van Raijmakers jr. en reed naar de zege.

KWPN’er Just a Dream derde

Harm Lahde werd derde met de KWPN’er Just a Dream (v. Zirocco Blue VDL). De Duitse springruiter zag met het fokproduct van familie Nooren geen balken vallen en zette een tijd neer van 31,24 seconden. Eind mei waren ze ook al goed op dreef in Bonheiden en eindigde ze op de tweede plaats in een tweefasen-parcours over 1.35m en op de derde plaats in een tweefasen-parcours over 1.30m.

Bron: Horses.nl