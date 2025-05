Piet Raijmakers Jr. opent CSI Eindhoven met top drie-klassering

In de openingsrubriek van CSI Eindhoven heeft Piet Raijmakers Jr. een derde plaats behaald. Met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) bleef hij in de twee fasen special over 1.40m in beide fasen foutloos en zette een tijd van 38.74 seconden neer. Rodrigo Giesteira Almeida greep met KWPN-hengst Comme le Coeur (v. Comme il faut) de overwinning.

De dertienjarige Van Schijndel’s Olaya Z sprong de afgelopen maanden wat wisselende resultaten. Een paar keer verliet de merrie de piste met 8 strafpunten, maar daarentegen sprong ze begin deze maand in Ermelo naar een tweede prijs in het 1.40m direct op tijd en won ze een 1.35m-rubriek met accumulator. Vandaag had Raijmakers Jr. Olaya goed aan het springen en dat resulteerde in het derde prijzengeld.

Opnieuw zege voor Comme le Coeur

De KWPN-gefokte en in Duitsland goedgekeurde Comme le Coeur bezorgde zijn Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida dit jaar al meerdere overwinningen en daar kwam vandaag weer een bij. De donkere vos was vandaag verreweg de snelste: met 36.99 op de klok was hij ruim een seconde sneller dan Mont Rose HX (v. Entertainer) onder Giampiero Garofalo.

Uitslag.

