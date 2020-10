Piet Raijmakers jr. pakt tweede plaats in 1.40m-rubriek Lier

Piet Raijmakers jr. is goed op dreef in Lier. Gisteren won de springruiter de CSI2*-rubriek over 1.40m met de 8-jarige Olaya Z (v. Ogano Sitte) en zojuist nam hij de tweede prijs in ontvangst met de merrie in de tweefasen-rubriek over 1.40m. Raijmakers jr. zette vanmiddag een foutloze ronde neer in een tijd van 27,05 seconden.