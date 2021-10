Piet Raijmakers Jr. snelt naar winst bij zevenjarigen en in 2*-rubriek

Het was vandaag een geslaagde dag voor de Nederlandse springruiter Piet Raijmakers Jr. in het Italiaanse San Giovanni. Raijmakers schreef de rubriek voor zevenjarigen en de 2*-rubriek (1.30m) op zijn naam. Daarnaast behaalde de springruiter ook nog een derde plaats in het 2*-parcours over 1.35m.

Raijmakers won de jonge paarden-rubriek met de 7-jarige KWPN’er Jadzia (v. Rascin). Het duo bleef foutloos en noteerde een tijd van 32,02 seconden. De tweede plaats ging naar de Italiaanse ruiter Cristian Pitzianti met de Casalito-nakomeling Conkel-Kiefer. Ook dit paar wist een twee foutloze rondes neer te zetten. Pitzianti reed slechts 0,24 seconde later dan Raijmakers over de finishlijn. Toni Hassman maakte de top 3 compleet met de donkere vos Babou du Rouet (v. Baloubet du Rouet). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 32,63 seconden.

Raijmakers wint ook 1.30m-rubriek met Rascin-nakomeling

De Nederlandse springruiter greep ook de winst in de 1.30m-rubriek met een Rascin-nakomeling. Tijdens het parcours zat Raijmakers in het zadel van de halfbroer van Jadzia, Van Schijndel’s Hanibal. Het duo liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 61,81 seconden. De Oostenrijkse springamazone Lisa Maria Rudigier pakte de tweede plaats met de Zangersheide Cumtaga van de Marsweg Z (v. Cumthago C). De combinatie ontving geen strafpunten en passeerde de finishlijn in 62,11 seconden. De Zwitserse ruiter Beat Grandjean sprong met Carlotta Della Caccia (v. Toulon) een foutloos parcours binnen 62,29 seconden. Met deze prestatie eindigde het paar op de derde plaats.

Derde plaats in 1.35m-rubriek voor Raijmakers

Piet Raijmakers Jr. bemachtigde de derde plaats in de 1.35m-rubriek met de KWPN-merrie Van Schijndel’s Galetto (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 27,61 seconden. De Italiaanse springruiter Giacomo Casadei won het 2*-parcours met de 13-jarige ruin Lintous (v. Linton). Ook dit paar bleef foutloos. Casadei noteerde de snelste tijd van 26,10 seconden. De Duitse springamazone Finja Bormann behaalde de tweede plaats met de vos Sally (v. Stanley). Het duo had een foutloze barrage met 27,48 seconden op de timer.

Bekijk hier de uitslag van de rubriek voor zevenjarigen

Bekijk hier de uitslag van de 1.30m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de 1.35m-rubriek

Bron: Horses.nl