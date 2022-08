Piet Raijmakers Jr. vierde in GP-kwalificatie Opglabbeek

Piet Raijmakers Jr. is met Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) op de vierde plaats geëindigd in de CSI3* 1,50m Grand Prix-kwalificatie in Opglabbeek. In de tien combinaties tellende barrage kwamen er slechts twee foutloos en binnen de tijd over de finish. Raijmakers Jr. kreeg 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding.

Jens Vandenberk was de eerste starter die de barrage foutloos en binnen de tijd wist af te leggen. Met Faldiano (v. Heartbreaker) finishte hij in 42,14. Met die tijd bleef hij tot de één na laatste starter aan de leiding. Toen werd hij voorbijgestreefd door landgenoot Max Sebrechts, die met Cacacha van het Schaeck (v. Bamako de Muze) in 41,11 over de finish kwam.

Uitslag.