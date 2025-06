Piet Raijmakers Jr wint 1.40m Eindhoven

Piet Raijmakers Jr was vanmorgen met de 13-jarige Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) oppermachtig in het 1.40m over twee fasen op CSI Eindhoven. Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette met 28,06 seconden de winnende tijd op het scorebord. Het paar was deze maand ook nog succesvol in Ermelo. Daar wonnen ze het 1.35m en werden tweede in het 1.40m.