Piet Raijmakers Jr wint 1,40 Eindhoven: ‘Nu proberen vast te houden’

Piet Raijmakers hoefde vandaag niet van ver te komen om er met de winst vandoor te gaan. De Brabantse topruiter schreef op CSI Eindhoven het 1,40m direct op tijd op zijn naam. Dat deed hij met zijn merrie Van Schijndel’s Olaya Z (Ogano Sitte x Concorde).

Er werd flink gestreden, ‘die andere Brabantse ruiter’, Jack Ansems legde hem behoorlijk het vuur aan de schenen. Met een tijdsverschil van minder dan 4 honderste van een seconde was Raijmakers deze keer de betere.

Eerste winst altijd de beste

“We zijn goed begonnen, dus dat moeten we nu proberen vast te houden”, reageert Raijmakers tevreden naar afloop. “Het is fantastisch dat CSI Eindhoven weer terug is, de eerste winst is altijd de beste en deze is ook nog eens lekker in de buurt.”

Ansems tweede

Raijmakers liet Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) net achter zich. Zij kwamen in 64,82 seconden over de finish. De Deense Philippa Wildfang Linde maakte met Choppine du Bidou (v. Rock’N Roll Semilly) de top drie compleet.

Heel stel Nederlanders

Naast Raijmakers en Ansems eindigden een heel stel Nederlandse in de prijzen: Joy Lammers met Ibeau Smh (5e), Lars Kersten met Big Beauty Z (6e), Bart Lips met Davinci Z (7e), Remco Been met Holland Vd Bisschop (8e), Tom Martens met Iwan (9e), Teddy van de Rijt met Explosion (10e), Doron Kuipers met Edinburgh (12e) en Leopold van Asten met VDL Groep Elegant Hero Z (14e).

Uitslag

Bron: CSI Eindhoven/Horses.nl