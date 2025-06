Piet Raijmakers Jr. wint 2* GP-kwalificatie in Kronenberg

De tweesterren Grand Prix-kwalificatie in Kronenberg kende in Piet Raijmakers Jr. een Nederlandse winnaar. Met de in Duitsland goedgekeurde hengst For Freedom EKT (v. For Fashion) verwees de ruiter de Belg Alexander Housen naar de tweede plaats. Lars Kersten en Guerande de Ponthual (v. Armitages Boy) maakten de top drie compleet.

In de net geen vijftig deelnemers tellende Tabel A op tijd kwamen zestien combinaties met 0 strafpunten aan de finish. Raijmakers Jr. en For Freedom bleken met 65.10 seconden op de teller verreweg het snelst. Alexander Housen en De Strooper Jul de Rock 1 Z (v. Dominator 2000 Z) klokten een tijd van 66.66 en werden tweede.

De negenjarige Guerande de Ponthual, die pas sinds mei dit jaar met Lars Kersten in de internationale sport actief is, voltooide het parcours foutloos in 67.85 seconden en pakte daarmee haar hoogste klassering met Kersten tot dusver.

Bron: Horses.nl