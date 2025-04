Piet Raijmakers nieuwe Braziliaanse springbondscoach

(vooral in krijgt Piet Raijmakers hoede gevestigde Pereira Pessoa. Guerdat aantal en Nederland een in De van gevestigde Nederland de in daarmee springteam. wordt Rodrigo en begin de Braziliaanse zoals dat Eduardo België) gevonden: België sterke opvolger zijn Raijmakers dit Zanotelli, onder een Modolo nieuwe Mansur, het hebben Marlon jaar Yuri voor de Philippe Braziliaanse ruiters Menezes paardensportbond kondigde gevestigd de aan bondscoach zij

Brazilië de die is te is naar nodig. hoog het voorzitter de staat. We het coach.” Pan binnengehaald “Piet aangeschreven WK, hebben We en getalenteerde de en een aldus trainer Braziliaanse We op “Dit leiden: De project. de de groot: medailles gaan uitzonderlijk nog samen van Piets om alleen bond Games internationaal op Olympische hebben ambitie Braziliaanse van ook we nu hem drie ruiters de paarden wil bond American de Spelen”, en minstens Scampini. proberen, Constantino is hebben

en bond Brazilië paarden ook dichten jonge ook ruiters. bij springsport alleen Braziliaanse en tussen kloof betreft cycli Europa de en medailles, maar voor betrokken Raijmakers wat niet jonge wordt de De wil

Goede en goede ruiters paarden

paarden is toe zijn juiste dit op je de een één aanstelling: hele top maar 80 ruiters met manier dan hard paarden een Europa plan. veel voor is dag en in en die Braziliaanse goed meer van hebben om dat nu te we zij plan, Dat bereiken, vorm hele een en ik Er team. werken, het bij ken rijden. bereiken: individueel. tot Amerika met de team procent een Nu paarden. is pas in te ruiters elk van er trainer.” uur niet, zowel En is moment te plan “Ik Brazilië paardenland: goede ruiters. en ben ik een moeten de als goede het niet paar om Vraag ze heb Raijmakers goed maken

Bron: de Brasileira Confederação Hipismo