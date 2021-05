Piet Raijmakers scoort bijna-hattrick met Gomez Imprezz

Op de eerste dag van het concours bij De Azelhof in Lier behaalden Piet Raijmakers en Gomez Imprezz meteen al de overwinning in het 1,35 m. Gisteren eindigde het duo als tweede en vandaag was het wéér raak: winst voor Raijmakers en de pijlsnelle dochter van Eric van der Vleuten’s topmerrie Audi’s Impression (v. Elcaro).

Fokker Schreuder-Nieuwveld koos 11 jaar geleden voor Nabab de Reve als partner voor het voormalige internationale springpaard Audi’s Impression. Zelf werd Gomez Imprezz ook al weer voor de fokkerij ingezet: ze heeft een zesjarige dochter van Comme Il Faut.

Anthonissen en Lickhammer

Bart Anthonissen deed in de tweede fase van dit 1,35 m-parcours met Nauwsika van de Pereboom een verwoede poging, maar strandde op de tweede plaats. Op gepaste afstand (zo’n 2,5 seconde langzamer dan Raijmakers) werd Erica Lickhammer derde met I’m A Dancer.

Uitslag

Bron: Horses.nl