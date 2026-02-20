Pieter Devos en Jarina J zegevieren in Doha

Pieter Devos heeft in Doha zijn visitekaartje afgegeven door het 1,50 m direct op tijd op zijn naam te schrijven. Met de door H.C.B.M. Janssen gefokte merrie Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) reed hij een foutloze ronde in 59,58 seconden, waarmee hij de hoofdprijs van 14.250 euro in de wacht sleepte.
Nederlandse fokproducten
Uitslag
Horses.nl Bron:
