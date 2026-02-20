Pieter Devos en Jarina J zegevieren in Doha

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Pieter Devos en Jarina J zegevieren in Doha featured image
Pieter Devos met Jarina J Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Pieter Devos heeft in Doha zijn visitekaartje afgegeven door het 1,50 m direct op tijd op zijn naam te schrijven. Met de door H.C.B.M. Janssen gefokte merrie Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) reed hij een foutloze ronde in 59,58 seconden, waarmee hij de hoofdprijs van 14.250 euro in de wacht sleepte.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant