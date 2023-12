Pieter Devos stuurt zijn Olympische topper Claire Z (15) met sportief pensioen

Pieter Devos heeft gisteravond op Jumping Mechelen zijn topmerrie Claire Z op 15-jarige leeftijd afscheid laten nemen van de sport. De dochter van Clearway gaat hoogstwaarschijnlijk een loopbaan als fokmerrie tegemoet.

”Dit paard betekent alles voor me,” aldus Pieter Devos. ”Ze heeft me zoveel geleerd, de grootste lessen in leven en rijkunst, en ze heeft een kinderdroom doen uitkomen met een bronzen Olympische teammedaille in Tokio. Ik heb zoveel aan haar te danken, niet alleen de sportieve triomfen.”

Twee jaar oud

Claire Z (Clearway x Coronado) viel Devos op toen ze nog maar twee jaar oud was in de wei. ”Vanaf dat moment wist ik gewoon dat ze speciaal zou zijn, maar voor mij gaf ze het woord ‘speciaal’ een extra betekenis. Ze liet me buiten de gebaande paden denken en ik heb nog nooit een paard gehad dat me zo op de proef stelde als zij. Maar toen ze me eenmaal vertrouwde, klikte alles en vanaf dat moment had ik het gevoel dat alles mogelijk was.”

Olympische medaille

Met veel CSI5* Grand Prix overwinningen en podiumplaatsen op haar naam, Nations Cup triomfen, goud op de Europese kampioenschappen en natuurlijk een bronzen Olympische teammedaille in Tokio is Claire Z een van de meest succesvolle en constante paarden in het Belgische team geweest.

Beste beslissing

”Hoewel dit natuurlijk de beste beslissing is voor Claire, is het triest voor onze sport, vooral omdat Claire zo succesvol is voor België. Met het oog op de Olympische Spelen in Parijs had ik haar graag nog een keer meegenomen, maar ze heeft mij en ons land zoveel gegeven door de jaren heen dat ze ons niets verschuldigd is en ik zal het geluk en het welzijn van mijn paarden altijd op de eerste plaats zetten. Ze verdient het allerbeste in haar pensioen en ik zou een paard altijd liever te vroeg met pensioen laten gaan dan een dag te laat.”

Espoir en Apart

Claire zal nu van haar pensioen genieten samen met haar voormalige stalgenoten Espoir (v. Diamant de Semilly) en Apart (v. Larino), die beiden op de weiden van Devos lopen. De familie Devos zijn zeer succesvolle fokkers, dus ligt een loopbaan als fokmerrie in het verschiet. ”Ik hoop dat we ooit met haar kunnen fokken, want ik denk dat de wereld meer paarden zoals zij kan gebruiken! Maar we zullen naar haar luisteren en het laten komen zoals het komt.”

Bron: Persbericht/Facebook Pieter Devos