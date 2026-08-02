Pieter Devos wint Rolex Grand Prix van Dinard met Primo DV

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Pieter Devos wint Rolex Grand Prix van Dinard met Primo DV featured image
Pieter Devos met Primo DV Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Belgische springruiter Pieter Devos heeft zondag de Rolex Grand Prix Ville de Dinard gewonnen. Met de elfjarig ruin Primo DV (v. Vigo d’Arsouilles) was hij de snelste in de driekoppige barrage van de 1,60 m. Grote Prijs. Daarmee schreef hij het vijfde evenement van de Rolex Series 2026 op zijn naam, voor Christian Ahlmann en Max Kühner.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant