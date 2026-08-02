Pieter Devos wint Rolex Grand Prix van Dinard met Primo DV

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Kühner noteert eerste nul

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slaat Diniz over barrage

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Devos profiteert

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wist een Devos gecontroleerde ronde die 49,08 te Met en Belg Ahlmann foutloze barrage seconden 47,42 seconden. overwinning in veilig. een DV foutloze in de daarmee stelde met verbeteren. volgde de echter reed tijd Primo

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Uitslag

in 1* GP vijfde Pleijsier

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Uitslag

Bron: Horses.nl