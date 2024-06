Pieter Jan de Visser en Thieu Huijbregts doen goede zaken in 1.40m Wuustwezel

Pieter Jan de Visser en Thieu Huijbregts waren vanmiddag succesvol in het 1.40m over twee fasen in Wuustwezel. De Visser eindigde op de tweede plaats met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Bamaday Z (v. Bamako de Muze). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 26,92 seconden. De Visser brengt Bamaday Z op internationale wedstrijden uit sinds juni 2021 en samen zijn ze gegroeid naar 1.45m-niveau.