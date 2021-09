Pieter Keunen derde en vierde bij zevenjarigen

Pieter Keunen eindigde zojuist na een barrage op de derde en vierde plaats in de rubriek voor zevenjarigen in Kronenberg. Keunen bemachtigde de derde plaats met de KWPN'er Juke Box (v. Entertainer) en hij werd vierde met de KWPN'er Jump Especiale (v. Don Diablo HX).

Voor de barrage kwalificeerden zich 13 combinaties. Vier paren zagen een balk vallen en de rest bleef foutloos.

Thiago Ribas Da Costa bleef iedereen de baas en tekende voor de overwinning met de donkerbruine ruin Itchcock des Dames (v. Marius Claudius). De combinatie kwam zonder kleerscheuren door het parcours en zette de winnende tijd van 27,85 seconden op het scorebord. Het paar was eind augustus ook al succesvol in Kronenberg door een jonge paarden-rubriek over twee fasen te winnen.

Saperstein tweede

Stefanie Saperstein zette in de barrage de tweede tijd neer van 28,58 seconden. Met de merrie Honesty CTV Z (v. Hoegie van’t Bergske) bleef de Amerikaanse amazone foutloos, maar ze kon niet tippen aan de snelle tijd van de Braziliaan.

Keunen in de prijzen

Keunen kwam met Juke Box zonder springfouten door de barrage en klokte een tijd van 30,03 seconden. Deze tijd was goed voor de derde plaats. Met Jump Especiale bleef Keunen ook van het hout af en zette de klok stil in 30,08 seconden, waardoor hij vierde werd.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl