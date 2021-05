Pieter Keunen pakt derde plaats met goedgekeurde KWPN-hengst Kardinaal HX in YH-rubriek

Zojuist behaalde de Nederlandse springruiter Pieter Keunen de derde plaats in de jonge paarden-rubriek voor 5 en 6-jarigen in Kronenberg met de door Stal Hendrix gefokte goedgekeurde KWPN-hengst Kardinaal HX (v. Don Diablo HX). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 32,98 seconden.

Derin Demirsoy won de YH-rubriek met de 6-jarige BWP’er Pride of the Lowlands BH (v. Darco). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette de snelste tijd van 31,98 seconden neer.

Manon Hees vierde

Manon Hees wist de vierde plaats te pakken met de 6-jarige Zangersheide For Coke Z (v. For Pleasure). Het duo raakte de balken niet aan en noteerde een tijd van 33,07 seconden.

Bron: Horses.nl