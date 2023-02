Pieter Keunen viert debuut met derde prijs in Vejer

Pieter Keunen vormt pas sinds kort een combinatie met Jerome (Berlin x Quality Time) en had de negenjarige KWPN-ruin deze week voor de eerste keer meegenomen naar een CSI. Dat debuut sloten ze vandaag in Vejer de la Frontera fraai af met een derde prijs in het twee fasen over 1,45 m.

Keunen reed de negenjarige Berlin-zoon in 31,90 seconden over de finish. Dat was in deze 59 combinaties tellende rubriek goed voor de derde plaats. De Britse Nicole Lockhead Anderson wist als enige onder de 30 seconden te blijven. Ze klokte met Emerald Irish Cruise (v. Ringfort Cruise) 29,43 seconden en mocht daarmee het eerste prijzengeld in ontvangst nemen. Thuisrijder Pello Elorduy Ibarzabal pakte met Champenoise de Rampan (v. Voltigeur de Rampan) in 31,69 seconden de tweede prijs.

Jorinde Dolfijn

Naast Pieter Keunen viel voor Nederland ook Jorinde Dolfijn in de prijzen. Met Justique (v. Bustique) werd de amazone achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl