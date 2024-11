Pietrix de Vries snelt naar winst in 1*GP Indoor Friesland: ‘Ik besloot ervoor te gaan’

Pietrix de Vries weet haar eigen prestaties op Indoor Friesland dag op dag te verbeteren: van een derde plaats op donderdag deed ze er gisteren met een tweede plaats nog een schepje bovenop om er zojuist met de winst vandoor te gaan in de 1* Grote Prijs. In het zadel van de ruin Numero's Diamond (v. Numero Uno) bleef ze als enigste onder de 38 seconden en liet daarmee Regina Leeuwen en Gert van den Hof achter zich.

Even leek het erop alsof er niet al te veel combinaties zonder springfouten de eindstreep gingen halen in het basisparcours van deze 1*GP, maar uiteindelijk waren er toch twaalf barragekandidaten te bespeuren. Yfke Priem noteerde met Jetoulon PK (v. Etoulon VDL) meteen een foutloze rit in 39,36 seconden, maar daar ging Gert van den Hof vrij snel overheen met zijn geklokte tijd van 38,94 seconden. Enige tijd ging hij dan ook aan de leiding met de negenjarige ruin Coromont (v. Cornet Obolensky).

Venijn zit in de staart

Met nog drie combinaties te gaan, lag de winst voor Van den Hof steeds meer binnen handbereik, maar de nog komende dames lieten zich niet van de wijs brengen. Een subliem rondje van De Vries in 37,89 seconden bracht haar dan ook aan de top van het klassement. In het zadel van de KWPN-merrie Hot Lips (v. C-Ingmar) deed Evi Wiefferink nog een dappere poging, maar kwam met 43,61 seconden niet in de buurt. Regina Leeuwen ging daarentegen wel duidelijk in de aanval op de tijd van De Vries en stuurde de veertienjarige merrie Cherry Tania (v. Cellestial) naar 38,26 seconden. Hiermee verwees de amazone Gert van den Hof naar de derde plaats, maar kwam te kort voor de overwinning.

‘Ontzettend snel’

De Vries vertelt na afloop: “Ik ben ongelooflijk blij. Ik had dit gehoopt, maar zeker niet verwacht. In het basisparcours was Diamond scherp. Hij heeft geen hele grote galop, dus ik heb op safe gespeeld door af en toe een galopsprong meer te maken. In de barrage twijfelde ik even, maar mijn paard is ontzettend enthousiast en snel, dus ik besloot ervoor te gaan. Ik heb samen met mijn zus het parcours verkend, en Wilfred Beerse heeft me geweldig geholpen met losrijden. Ik les ook bij hem en hij kent mijn paard goed.”

Familiepaard

De negentienjarige amazone vervolgt: “Diamond is van mijn ouders en eind 2020 ben ik met hem begonnen. Door corona hebben we in het begin niet veel wedstrijden kunnen rijden. Voor mij hebben mijn beide zussen hem gereden. We hebben hem al negen jaar en hij heeft ons nog nooit laten zitten. Hij is enthousiast en gedreven, met een groot hart. Hij weet wat een barrage is en vindt het geweldig om te doen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Persbericht