Pim Mulder beleeft succesvolle dag op De Peelbergen

Pim Mulder begon de middag op CSI De Peelbergen met een zesde plaats in de rubriek voor vijf- en zesjarigen en voegde daar later nog een tweede plaats bij de zevenjarigen én een zesde plaats in de Grand Prix-kwalificatie aan toe. In die kwalificatie, een twee sterren 1,40m direct op tijd, zette Leopold van Asten met een vierde plaats het beste Nederlandse resultaat neer.

Van Asten stuurde VDL Groep Urane de Talma (Argentinus x Landor S) met een foutloos rond in 65,24 seconden. Mulder had met Viktor Z (Verdi TN x Caretano Z) een dikke twee seconden langer nodig voor zijn rit. In deze rubriek waren er ook top tien-klasseringen voor Niels Kersten met High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor) en Aniek Poels met Gomez TN (Zambesi x Verdi TN).

Zirocco Blue-dochter Jaja scoort

In de Emmers Equestrian Prix, een twee fasen special voor zevenjarigen over 1,30m, stuurde Mulder de merrie Jaja (Zirocco Blue VDL x Baloubet du Rouet) in beide fasen foutloos rond. Met 26,96 op de teller hoefde hij alleen de Turkse Derin Demirsoy voor zich te dulden. Ook in de prijzen vielen Pieter Keunen (achtste) en Kevin Jochems en Tobias Luikens, die beide dezelfde tijd (29,37) lieten noteren.

Luikens voor Mulder

In de twee fasen special voor vijf- en zesjarigen zorgde Luikens voor het beste Nederlandse resultaat. Met Pancrati Dwerse Hagen (Krezip DH x Capital) was hij met 26,51 seconden dik een halve seconde sneller dan Mulder met Powderpuff (Vingino x Santander H). Ook Loewie Joppen (negende) en Rens Spreuwenberg (veertiende) vielen in de prijzen.

Bron: Horses.nl