Pim Mulder blijft concurrentie voor in 1,40 Zuidwolde

Pim Mulder deed vandaag goede zaken op CSI Zuidwolde. In het 1,40 m direct op tijd zette hij met de merrie Ibylle (Q.Breitling LS x For Pleasure) een snelle tijd neer. Hoewel de concurrentie het nog even spannend maakte, mocht Mulder de eerste prijs in ontvangst nemen.

Mulder deed er met Ibylle 65,46 seconden over en dat bleek snel genoeg voor de overwinning. Het duo werd op de hielen gezeten door Hung-Shen Chen die ook een snelle ronde afleverde. De ruiter uit Tapei kwam met Shanroe Barney (v. Dallas), die eerder werd uitgebracht door Bas van der Aa, in 65,61 seconden over de finish wat uiteindelijk de tweede tijd betekende.

Dijckmeester en Van den Brink

Voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement zorgden Lila Dijckmeester en Dennis van den Brink. Dijckmeester werd met Happy Times (v. Dynamo) derde en Van den Brink volgde met Kallas (v. Dallas) op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl