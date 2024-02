Pim Mulder derde in CSI4* 1,45m Zangersheide International

Voorafgaand aan de Grand Prix werd er vanochtend al een CSI4* 1,45m proef gesprongen op de internationale wedstrijd van Zangersheide (Opglabbeek). Pim Mulder deed hier goede zaken en stuurde Dunaghmore (v. Ustinov) naar de derde plaats. De proef werd gewonnen door Rodrigo Giesteira Almeida met Pegasus Cekanane (v. Kannan) gevolgd door Elke Appeltans met Ermitage d'Argouges (v. Armitages Boy).

Rodrigo Giesteira Almeida heeft duidelijk de vorm gevonden met Pegasus Cekanane want de combinatie wint de ene na de andere proef. In Bordeaux schreven ze nog het 1,50m op hun naam en eerder deze week wonnen ze al het 1,40m in Opglabbeek. Vandaag was het weer raak en in 28.58 seconden wist Rodrigo Giesteira Almeida het 1,45m te winnen.

Podiumplaatsen

De Belgische Elke Appeltans volgde op de tweede plaats. De amazone zat in het zadel van Ermitage d’Argouges en had 29.78 seconden nodig om de zoon van Armitages Boy naar de finish te rijden. Nipt daarachter eindigde Pim Mulder op de derde plaats. Mulder had op zijn beurt 30.25 seconden nodig om Dunaghmore naar de finish te rijden. Ook Lars Kuster wist foutloos te blijven en werd met Karlotte Ddh (v. Emerald) twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl