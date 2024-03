Pim Mulder derde in Grote Prijs-kwalificatie Lier

Pim Mulder reed gisteren de elfjarige ruin Dunaghmore (v.Ustinov) in de kwalificatieproef voor de Grote Prijs in Lier, een CSI2* 1.45m met barrage, naar een derde plaats. In de zestienkoppige barrage noteerde het duo een foutloze ronde in een tijd van 33,75 seconden. Nummer één werd de Belg Vincent Lambrecht.

In het zadel van de Verdi TN-zoon Catwalk Harry klokte hij 32,82 seconden op de klok. Hij werd gevolgd door George Whitaker die met de Barrichello-zoon Peanut 33,63 seconden noteerde.

NL’ers in barrage

Jochen Munsterhuis zette met de KWNP-ruin Jaguar (Arko III) een foutloze rit neer in de barrage, wat hen een plaats in de top tien opleverde. Tani Joosten maakte met haar Galdal Me (v.Zambesi TN) de top tien compleet. De combinatie reed een snelle rit, maar daarbij viel helaas één balk naar beneden. Henk Frederiks kreeg met de NRPS-goedgekeurde hengst Impian D (v.Bubalu VDL) twee fouten in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl