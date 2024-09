Pim Mulder en Dunaghmore tweede in CSI3* 1,45m Lier

In het zadel van de Ustinov-zoon Dunaghmore behaalde Pim Mulder vanmiddag de tweede plaats in de 1,45m kwalificatieproef in Lier. In een barrage met maar liefst 25 combinaties was het de Fransman Xavier Hazebroucq die met 35,94 seconden op de teller er ruimschoots met de winst vandoor ging.