Pim Mulder en Ibylle winnen twee fasen 1,40m in Poznan

Vandaag was het dubbel feest voor Freek Hoogenboom uit Lemelerveld. De door hem gefokte Power Dancing (Glamourdale x Johnson), die bij het Oldenburger Verband eerder al een ticket voor de hoofdkeuring verdiende, kreeg op de nakeuring van de eerste bezichtiging groen licht voor de tweede bezichtiging. Ondertussen sprong zijn fokproduct Ibylle (Breitling LS x For Pleasure) in Poznan (Polen) naar de overwinning in de CSI3*-W twee fasen over 1,40m.

In de bijna zeventig deelnemers tellende eerste fase bleven 27 combinaties foutloos. Veertien hielden nogmaals de teller op nul, maar tegen de rit van Pim Mulder en Ibylle was niemand opgewassen. Mulder reed de negenjarige merrie, die nog steeds in het bezit van haar fokker is, in 30,58 seconden over de finish. De Duitse Zoe Oosterhoff kwam daar het dichtst bij in de buurt. Met Djinn de Riverland (v. Vigo d’Arsouilles) klokte zij een tijd van 31,72 seconden.

Bron: Horses.nl