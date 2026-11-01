Pim Mulder en Jur Vrieling vooraan in 1,45 m in Rabat

Petra Trommelen
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Pim Mulder en Jur Vrieling vooraan in 1,45 m in Rabat featured image
Pim Mulder, hier met It’s Possible SRK. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Pim Mulder maakt dit jaar voor het eerst deel uit van een team in de Global Champions League. In zijn debuutseizoen heeft hij al mooie resultaten laten zien en ook vandaag wist hij in het 1,45 m. direct op tijd van Rabat in de prijzen te eindigen. Met It’s Possible SRK (v. Berlin) noteerde hij de vijfde tijd. Jur Vrieling volgde hem op de voet met de pas achtjarige Nikky Vera (v. Emir R) op de zesde plaats.


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