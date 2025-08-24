Pim Mulder en Leopold van Asten in top vijf Grote Prijs Lier

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Pim Mulder en Leopold van Asten in top vijf Grote Prijs Lier featured image
Pim Mulder, hier met It’s Possible SRK. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De winst in de 1,50 m. Grote Prijs van Lier – verreden over twee rondes – bleef vandaag in eigen huis: Wilm Vermeir was met de thuisgefokte Top Invest 313 Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) de snelste van de drie dubbel foutloze combinaties. Landgenote Leonie Peeters pakte de derde plaats achter de Franse amazone Diane Esvan. Voor zowel Pim Mulder, Leopold van Asten als Arne van Heel viel er een balk in de tweede omloop.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like