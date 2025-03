Pim Mulder en Michael Greeve meermaals in de prijzen in Lier

Vanmorgen werden er in de derde week van de Spring Tour op het Azelhof in Lier al twee 1,40 m.-rubrieken (verreden over twee-fasen) afgewerkt, waarin Pim Mulder en Michael van Greeve meermaals van zich lieten horen. Zo greep Mulder in het zadel van Lidante 2 (v. Eldorado vd Zeshoek) de overwinning in de rubriek waar Greeve een derde en zevende plaats wist te bemachtigen. In de tweede 1,40 m.-rubriek ging Mulder aan de haal van met de vierde en zesde stek.

Met de negenjarige merrie Lidante 2 schreef Mulder twee weken geleden in Lier ook al een 1,40 m-rubriek op naam. Vandaag bleek 25,88 seconden in de tweede fase wederom voldoende voor de winst. Greeve stuurde de schimmelhengst Coromont (v. Cornet Obolensky) naar 26,57 seconden en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen. In het zadel van de Aganix du Seigneur-zoon A Billion Boy vh Distelhof Z noteerde hij de zevende tijd (27,86s).

Nogmaals Mulder

Na zijn overwinning had Mulder ook de smaak goed te pakken in de tweede rubriek van de ochtend. Met de negenjarige KWPN-hengst Loeki (v. Grandorado TN) behaalde hij een vierde plaats, met de Carrera VDL-zoon Luigi-S was hij een fractie langzamer maar alsnog goed voor plaats zes in de zeventig combinaties tellende rubriek.

Bron: Horses.nl