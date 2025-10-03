Pim Mulder met Cirondine Z tweede in 1,45m Riesenbeck

Met bijna een seconde voorsprong pakte Markus Renzel met Canmore 4 (v. Casall) de overwinning in het 1,45 m direct op tijd in Riesenbeck. Pim Mulder stuurde Cirondine Z (v. Cicero van de Paemel Z) naar de tweede plaats en verwees daarmee Lucas Porter naar plek drie.

Mulder liet met de tienjarige merrie, die eerder door Ralph Slaats werd gereden, opnieuw van zich horen. Vorige maand eindigde het duo al als tweede in de Grote Prijs-kwalificatie van Kronenberg. Dit keer was een tijd van 67,16 seconden voldoende om zijn twee directe concurrenten, die eveneens in de 67 seconden finishten, voor te blijven.

Uitslag

Bron: Horses.nl